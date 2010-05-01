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Пугачева Мария Игоревна

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

01.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2010

Отец: Пугачёв Игорь Леонидович

Мать: Пугачева Наталья Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
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