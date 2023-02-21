Шестаков Михаил Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1904 ст.
Дочь: Шестакова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Шестакова Акилина Романовна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин Авчининской волости Малоярославецкого уезда Калужской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно