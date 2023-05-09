Калдышева Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалдышева Валентина Васильевна

Калдышева Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1954

Отец: Мишенко Василий

Мать: Мищенко Надежда Макаровка

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close