Мищенко Надежда Макаровка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко Надежда Макаровка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1930

Дата смерти

08.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1951

Дочь: Мищенко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.11.1954

Дочь: Калдышева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Мишенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенко Василий

Смерть
08.03.2015