Мищенко Надежда Макаровка
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1930
Дата смерти08.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1951
Дочь: Мищенко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.11.1954
Дочь: Калдышева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Мишенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишенко Василий
Смерть
08.03.2015