Грекова (Маслова) Екатерина Николаевна Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Грекова (Маслова) Екатерина Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1810

умерла Неизвестно

Отец
Маслов Николай Алексеевич1785 г.р.
Мать
Маслова (Костомарова) Вера Андреевна1788 г.р.
Супруги
Греков Николай Порфирьевич21.02.1807 г.р.
Дети
Греков Сергей Николаевич20.03.1831 г.р.
Греков Фёдор Николаевич1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Маслов Николай Алексеевич

Мать: Маслова (Костомарова) Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Греков Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
20.03.1831

Сын: Греков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1833

Сын: Греков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1839

Дочь: Грекова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Греков Порфирий Николаевич

Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ефремова (Грекова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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