Грекова (Маслова) Екатерина Николаевна
женский, родилась Около 1810
умерла Неизвестно
ОтецМаслов Николай Алексеевич1785 г.р.
МатьМаслова (Костомарова) Вера Андреевна1788 г.р.
Супруги
Греков Николай Порфирьевич21.02.1807 г.р.
Дети
Греков Сергей Николаевич20.03.1831 г.р.
Греков Фёдор Николаевич1833 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1831
Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1839
Дочь: Грекова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Греков Порфирий Николаевич
Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ефремова (Грекова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Греков Николай Порфирьевич
Смерть
Неизвестно