Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Платон Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
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