Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Платон Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Филиппович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Филиппович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно