Агеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Агеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нюра Тимофеева
Отец ребёнка: Агеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Агеев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друзина Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Агеев Тимофей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1947