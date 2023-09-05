Агеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Агеев Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Агеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нюра Тимофеева

Отец ребёнка: Агеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Агеев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Агеев Тимофей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друзина Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Агеев Тимофей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Тимофей Константинович

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1947
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