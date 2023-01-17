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Воробьев Алексей Владимирович

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Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1918

Дата смерти

15.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.11.1947

Сын: Воробьев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Васильевна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1949

Сын: Воробьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Васильевна

Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Матрена Васильевна

Смерть
15.12.1957
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
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