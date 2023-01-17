Воробьев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти15.12.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1947
Сын: Воробьев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1949
Сын: Воробьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Васильевна
Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1957
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край