Воробьева (Заречнева) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Заречнева) Матрена Васильевна

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Место рождения

Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.02.1927

Дата смерти

02.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927

Отец: Заречнев Василий Абросимович

Мать: Заречнева Екатерина Минеевна

Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.11.1947

Сын: Воробьев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Владимирович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1949

Сын: Воробьев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Владимирович

Дмитро-Титово, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
28.10.1978

Муж: Строков Николай Сергеевич

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Алексей Владимирович

Смерть
02.04.2015
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
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