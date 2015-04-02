Воробьева (Заречнева) Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1927
Дата смерти02.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927
Рождение ребёнка
26.11.1947
Сын: Воробьев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Владимирович
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1949
Сын: Воробьев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Владимирович
Бракосочетание
28.10.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.2015