Асоскова Екатерина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович
Рождение ребёнка
20.02.1819
Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович
Рождение ребёнка
07.05.1824
Сын: Асосков Николай Федулович
Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Володина Анна Федуловна
Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно