Асоскова Екатерина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Екатерина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Асосков Федор Федулович

Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Асосков Иван Федулович

Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович

Рождение ребёнка
20.02.1819

Сын: Асосков Иван Федулович

Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1824

Сын: Асосков Николай Федулович

Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Володина Анна Федуловна

Отец ребёнка: Асосков Федул Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Федул Федотович

Смерть
Неизвестно
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