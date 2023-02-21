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Иван Архипович

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Место рождения

деревня Костричено Поречского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

22.04.1833 ст.

Дата смерти

20.09.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

КG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Костричено Поречского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1878 ст.

Сын: Иванов Павел Иванович

Мать ребёнка: Матрена Лукинична

деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Лукинична

Смерть
20.09.1884 ст.
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