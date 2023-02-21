Иван Архипович
Место рождениядеревня Костричено Поречского уезда Смоленской губернии
Дата рождения22.04.1833 ст.
Дата смерти20.09.1884 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Костричено Поречского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1878 ст.
Мать ребёнка: Матрена Лукинична
деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Лукинична
Смерть
20.09.1884 ст.