Иванов Павел Иванович
Место рождениядеревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Дата рождения14.01.1878 ст.
Дата смерти27.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878 ст.
Отец: Иван Архипович
Мать: Матрена Лукинична
деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Рождение ребёнка
04.05.1901 ст.
Сын: Иванов Иван Павлович
Мать ребёнка: Иванова Агриппина Ефимовна
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична
Рождение ребёнка
08.04.1910 ст.
Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична
Рождение ребёнка
28.12.1914 ст.
Сын: Иванов Петр Павлович
Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична
деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Рождение ребёнка
07.04.1917 ст.
Дочь: Людмила Павловна
Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1968