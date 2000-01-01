Иванов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Павел Иванович

Иванов Павел Иванович

avatar

Место рождения

деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии

Дата рождения

14.01.1878 ст.

Дата смерти

27.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

КG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878 ст.

Отец: Иван Архипович

Мать: Матрена Лукинична

деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Рождение ребёнка
04.05.1901 ст.

Сын: Иванов Иван Павлович

Мать ребёнка: Иванова Агриппина Ефимовна

Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична

Рождение ребёнка
08.04.1910 ст.

Сын: Иванов Федор Павлович

Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична

Рождение ребёнка
28.12.1914 ст.

Сын: Иванов Петр Павлович

Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична

деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Рождение ребёнка
07.04.1917 ст.

Дочь: Людмила Павловна

Мать ребёнка: Иванова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Агриппина Ефимовна

Смерть
27.08.1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close