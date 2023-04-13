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von Dreyer Dmitrij Aleksandrovich
von Dreyer Dmitrij Aleksandrovich
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.1889
Пол
Мужской
Отец
Фон Дрейер Александр Константинович
1859 г.р.
Мать
Дрейер (Исаева) Елена Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1889
Отец:
Фон Дрейер Александр Константинович
Мать:
Дрейер Елена Ивановна
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