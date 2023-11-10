Долгорукова (Одоевская) Анна Юрьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1690
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Долгоруков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Фёдорович
Титул: князь
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Сибирская Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно