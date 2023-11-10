Долгорукова (Одоевская) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Одоевская) Анна Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1690

Муж: Долгоруков Михаил Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Долгоруков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
1693

Дочь: Сибирская Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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