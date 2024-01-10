Плаксин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Плаксина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксин Юрий
Мать ребёнка: Плаксина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксин Иван
Мать ребёнка: Плаксина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плаксина Ирина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак