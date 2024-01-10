Плаксин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлаксин Сергей

Плаксин Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Плаксина Ирина

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксин Юрий

Мать ребёнка: Плаксина Ирина

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксин Иван

Мать ребёнка: Плаксина Ирина

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Ирина

Смерть
Неизвестно
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Причина смерти: Рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close