Плаксина (Лосик) Ирина
Место рождения
Дата рождения23.07.1960
Дата смерти04.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1960
Отец: Лосик Анатолий
Мать: Лосик Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Плаксин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксин Юрий
Отец ребёнка: Плаксин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксин Иван
Отец ребёнка: Плаксин Сергей
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плаксин Сергей
Смерть
04.01.2005
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно