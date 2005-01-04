Плаксина (Лосик) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлаксина (Лосик) Ирина

Плаксина (Лосик) Ирина

avatar

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

23.07.1960

Дата смерти

04.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1960

Отец: Лосик Анатолий

Мать: Лосик Галина

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Плаксин Сергей

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксин Юрий

Отец ребёнка: Плаксин Сергей

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксин Иван

Отец ребёнка: Плаксин Сергей

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Сергей

Смерть
04.01.2005
Гродно, Гродненская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close