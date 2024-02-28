Старков Иоанн иван Евстигнеевич евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старков Иоанн иван Евстигнеевич евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1875

Сын: Старков Петр Иванович иоанович

Мать ребёнка: Старкова соломония Дмитриевна

Всеволодо-Вильва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.08.1878

Сын: Старков Андрей Иванович иоанович

Мать ребёнка: Старкова соломония Дмитриевна

Всеволодо-Вильва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.03.1889

Дочь: Анастасия Ивановна иоановна

Мать ребёнка: Старкова соломония Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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