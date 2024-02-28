Старков Иоанн иван Евстигнеевич евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.06.1875
Сын: Старков Петр Иванович иоанович
Мать ребёнка: Старкова соломония Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.08.1878
Сын: Старков Андрей Иванович иоанович
Мать ребёнка: Старкова соломония Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.03.1889
Дочь: Анастасия Ивановна иоановна
Мать ребёнка: Старкова соломония Дмитриевна
Смерть
Неизвестно