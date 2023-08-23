Козырев Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1944
Отец: Козырев Александр Иванович
Мать: Козырева Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.05.1964
Дочь: Дубицкая Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Сергей Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Алексей Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно