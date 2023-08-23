Козырев Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1944

Отец: Козырев Александр Иванович

Мать: Козырева Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.05.1964

Дочь: Дубицкая Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Сергей Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Алексей Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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