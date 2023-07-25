Горшкова (Разумовская) Наталья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1906
Дата смерти07.04.1986
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.04.1986