Горшкова (Разумовская) Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Разумовская) Наталья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1906

Дата смерти

07.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1906

Отец: Разумовский Афанасий Семенович

Мать: Разумовская Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.04.1986
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