Ерошин Емельян Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ерофей Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фоломеева (Ерошина) Параскева Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ерошин Дионисий (Денис) Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Степанида Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно