Ерошин Емельян Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошин Емельян Ерофеевич

Ерошин Емельян Ерофеевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ерофей Семенович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья (Параскева) Андреевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фоломеева (Ерошина) Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ерошин Дионисий (Денис) Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Степанида Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.