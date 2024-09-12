Ерошин Сергей Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошин Сергей Ерофеевич

Ерошин Сергей Ерофеевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ерофей Семенович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья (Евфимия) Петровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Митрофан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.