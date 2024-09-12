Ерошин Сергей Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ерофей Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Митрофан Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно