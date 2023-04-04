Копосова Фекла Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1849
Сын: Копосов Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Копосов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
26.02.1856
Сын: Копосов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Копосов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
15.11.1859
Сын: Копосов Николай Степанович
Отец ребёнка: Копосов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно