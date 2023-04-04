Копосова Фекла Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Фекла Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1849

Сын: Копосов Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Копосов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
26.02.1856

Сын: Копосов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Копосов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
15.11.1859

Сын: Копосов Николай Степанович

Отец ребёнка: Копосов Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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