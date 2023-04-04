Копосов Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.02.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1849 ст.
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Бракосочетание
1883
Жена: Копосова Анна Афанасиева
Рождение ребёнка
1884
Сын: Копосов Изосим (Зосима) Тимофеевич
Мать ребёнка: Копосова Анна Афанасиева
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Смерть
Неизвестно
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)