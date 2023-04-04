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Копосов Тимофей Михайлович

Место рождения

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.02.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1849 ст.

Отец: Копосов Михаил Степанович

Мать: Копосова Фекла Гавриловна

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Бракосочетание
1883

Жена: Копосова Анна Афанасиева

Рождение ребёнка
1884

Сын: Копосов Изосим (Зосима) Тимофеевич

Мать ребёнка: Копосова Анна Афанасиева

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Смерть
Неизвестно
Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)

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