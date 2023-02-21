Солонский Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонский Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957

Отец: Солонский Николай Семенович

Мать: Молчан Александра Моисеевна

Рождение ребёнка
01.11.1978

Сын: Солонский Евгений Викторович

Мать ребёнка: Ковалева Лариса Александровна

Рождение ребёнка
27.06.1980

Дочь: Солонская Инна Викторовна

Мать ребёнка: Ковалева Лариса Александровна

Рождение ребёнка
11.09.1990

Дочь: Солонская Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Ковалева Лариса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Лариса Александровна

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