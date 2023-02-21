Солонский Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957
Рождение ребёнка
01.11.1978
Сын: Солонский Евгений Викторович
Мать ребёнка: Ковалева Лариса Александровна
Рождение ребёнка
27.06.1980
Дочь: Солонская Инна Викторовна
Мать ребёнка: Ковалева Лариса Александровна
Рождение ребёнка
11.09.1990
Дочь: Солонская Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Ковалева Лариса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно