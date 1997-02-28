Ковалева Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.05.1955
Рождение ребёнка
01.11.1978
Сын: Солонский Евгений Викторович
Отец ребёнка: Солонский Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.1980
Дочь: Солонская Инна Викторовна
Отец ребёнка: Солонский Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1990
Дочь: Солонская Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Солонский Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно