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Ковалева Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.05.1955

Отец: Ковалев Александр Павлович

Мать: Кирюшина Любовь Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.11.1978

Сын: Солонский Евгений Викторович

Отец ребёнка: Солонский Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
27.06.1980

Дочь: Солонская Инна Викторовна

Отец ребёнка: Солонский Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1990

Дочь: Солонская Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Солонский Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солонский Виктор Николаевич

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