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Маринин Евдоким Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маринин Петр Корнилов

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1910

Жена: Маринина Степанида (Стефанида) Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Василий Иванов Дыбин и Николай Феодоров Тенетов; по невесте - того же села крестьяне Василий Иванов Мельников и Никифор Афанасьев Трандин | Казанска... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1914

Сын: Маринин Павел Евдокимов

Мать ребёнка: Маринина Степанида (Стефанида) Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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