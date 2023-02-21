Маринин Евдоким Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маринин Петр Корнилов
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1910
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Василий Иванов Дыбин и Николай Феодоров Тенетов; по невесте - того же села крестьяне Василий Иванов Мельников и Никифор Афанасьев Трандин | Казанска... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1914
Мать ребёнка: Маринина Степанида (Стефанида) Васильева
Смерть
Неизвестно