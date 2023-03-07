Маринина (Емелина) Степанида (Стефанида) Васильева
Место рождения
Дата рождения01.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1892
Отец: Емелин Василий Алексеев
Мать: Емелина Марина Васильева
Крещение
01.11.1892
воспреемники: села Новой Рачейки крестьянин Иван Васильев Малов и того ж села крестьянская женьщина Евдокия Васильева Павлова | Казанская церковь
Бракосочетание
01.11.1910
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Василий Иванов Дыбин и Николай Феодоров Тенетов; по невесте - того же села крестьяне Василий Иванов Мельников и Никифор Афанасьев Трандин | Казанска... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1914
Отец ребёнка: Маринин Евдоким Петров
Смерть
Неизвестно