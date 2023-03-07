Маринина (Емелина) Степанида (Стефанида) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина (Емелина) Степанида (Стефанида) Васильева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1892

Отец: Емелин Василий Алексеев

Мать: Емелина Марина Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.11.1892
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: села Новой Рачейки крестьянин Иван Васильев Малов и того ж села крестьянская женьщина Евдокия Васильева Павлова | Казанская церковь
Бракосочетание
01.11.1910

Муж: Маринин Евдоким Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Василий Иванов Дыбин и Николай Феодоров Тенетов; по невесте - того же села крестьяне Василий Иванов Мельников и Никифор Афанасьев Трандин | Казанска... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1914

Сын: Маринин Павел Евдокимов

Отец ребёнка: Маринин Евдоким Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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