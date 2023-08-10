Алин Гавриил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1896
Жена: Алина Марфа Тимофеева
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первый брак 18 лет она первый брак 18 лет #007470344 №340
Рождение ребёнка
22.10.1898
Дочь: Алина Анна Гавриилова
Мать ребёнка: Алина Марфа Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно