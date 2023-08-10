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Алин Гавриил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1896

Жена: Алина Марфа Тимофеева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первый брак 18 лет она первый брак 18 лет #007470344 №340
Рождение ребёнка
22.10.1898

Дочь: Алина Анна Гавриилова

Мать ребёнка: Алина Марфа Тимофеева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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