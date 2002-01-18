Девяткина (Коник) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1936
Дата смерти18.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1936
Отец: Коник Петр Владимирович
Мать: Коник Анна Павловна
Рождение ребёнка
24.07.1953
Рождение ребёнка
11.02.1960
Киялы, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.02.1962
Рождение ребёнка
27.05.1964
Дочь: Кошечка Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Девяткин Николай Андреевич
Смирново, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
18.01.2002
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область