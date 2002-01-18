Девяткина (Коник) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевяткина (Коник) Раиса Петровна

Девяткина (Коник) Раиса Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1936

Дата смерти

18.01.2002

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1936

Отец: Коник Петр Владимирович

Мать: Коник Анна Павловна

Рождение ребёнка
24.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девяткин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
11.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девяткин Николай Андреевич

Киялы, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девяткин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
27.05.1964

Дочь: Кошечка Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Девяткин Николай Андреевич

Смирново, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
18.01.2002
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close