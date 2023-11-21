Сердюк Андрей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк Андрей Осипович

Сердюк Андрей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Сердюк Пелагея Константиновна

Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Сердюк Пелагея Константиновна

Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюк Пелагея Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close