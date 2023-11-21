Сердюк Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Пелагея Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сердюк Андрей Осипович

Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Сердюк Андрей Осипович

Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Андрей Осипович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Смерть
Неизвестно
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