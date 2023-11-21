Сердюк Пелагея Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сердюк Андрей Осипович
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Рождение ребёнка
22.12.1914 ст.
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Сердюк Андрей Осипович
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Смерть
Неизвестно