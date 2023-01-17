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(Шиндина) Акулина Никифоровна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: Екатерина тимофеевна

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович

Бракосочетание
13.?.1905

Муж: Уткин Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
23.03.1909

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
26.09.1910

Дочь: Устиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
12.09.1912

Сын: Уткин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
17.09.1913

Сын: Уткин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
19.11.1915

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович

Смерть
Неизвестно
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