(Шиндина) Акулина Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: Екатерина тимофеевна
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович
Бракосочетание
13.?.1905
Рождение ребёнка
23.03.1909
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
26.09.1910
Дочь: Устиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
12.09.1912
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
17.09.1913
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
19.11.1915
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Уткин Тимофей Федорович
Смерть
Неизвестно