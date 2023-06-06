Губейдуллина (Губейдуллина) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мустафина Камиля
Отец ребёнка: Валишин Мустафа
Рождение ребёнка
10.02.1852
Сын: Мустафин Муртаза
Отец ребёнка: Валишин Мустафа
Рождение ребёнка
23.07.1855
Сын: Мустафин Музафар
Отец ребёнка: Валишин Мустафа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валишин Мустафа
Смерть
Неизвестно