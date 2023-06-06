Губейдуллина (Губейдуллина) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губейдуллина (Губейдуллина) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мустафина Камиля

Отец ребёнка: Валишин Мустафа

Рождение ребёнка
10.02.1852

Сын: Мустафин Муртаза

Отец ребёнка: Валишин Мустафа

Рождение ребёнка
23.07.1855

Сын: Мустафин Музафар

Отец ребёнка: Валишин Мустафа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валишин Мустафа

Смерть
Неизвестно
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