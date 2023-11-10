Эванс Ломбе (Бойссевэйн) Вера Александра
Место рождения
Дата рождения12.11.1936
Дата смерти06.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1936
Бракосочетание
18.01.1964
Фонтенбло, Франция
Рождение ребёнка
07.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эванс Ломбе Петер Михаэль
Ипсуич, Англия, ОК
Рождение ребёнка
01.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эванс Ломбе Петер Михаэль
Смерть
06.10.1994
Стоксфилд, Англия
Похороны
Неизвестно
Стоксфилд, Англия