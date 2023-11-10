Эванс Ломбе (Бойссевэйн) Вера Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эванс Ломбе (Бойссевэйн) Вера Александра

Место рождения

Амстердам

Дата рождения

12.11.1936

Дата смерти

06.10.1994

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1936

Отец: Бойссевайн Лоуренс Рингарт

Мать: Бойссевэйн (франк) Вера Александровна

Бракосочетание
18.01.1964

Муж: Эванс Ломбе Петер Михаэль

Фонтенбло, Франция
Рождение ребёнка
07.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эванс Ломбе Петер Михаэль

Ипсуич, Англия, ОК
Рождение ребёнка
01.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эванс Ломбе Петер Михаэль

Смерть
06.10.1994
Стоксфилд, Англия
Похороны
Неизвестно
Стоксфилд, Англия
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