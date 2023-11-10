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(Инна) Мария Адамовна
(Инна) Мария Адамовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
1811
Пол
Женский
Отец
Инна Адам Саломонович
Между 1725 и 1781 г.р.
Мать
Анна
Между 1726 и 1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Инна Адам Саломонович
Мать:
Анна
Смерть
1811
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