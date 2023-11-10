(Инна) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Инна) Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Отец

Между 1725 и 1781 г.р.

Мать

Между 1726 и 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
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Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Инна Адам Саломонович

Мать: Анна

Смерть
1811
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