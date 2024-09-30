Инна (Хааянен) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инна (Хааянен) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1726 и 1782

Дата смерти

Около 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1725 и 1781 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инна Адам Саломонович

Рождение ребёнка
21.11.1782

Сын: Инна Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Инна Адам Саломонович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.08.1788

Дочь: (Инна) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Инна Адам Саломонович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Инна Пауль Адамович

Отец ребёнка: Инна Адам Саломонович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1820

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