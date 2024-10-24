Матрена Осиповна
Место рождения
Дата рождения?.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1867
Муж: Иван Иосифович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1868
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иосифович
Рождение ребёнка
06.03.1870
Дочь: Василисса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иосифович
Рождение ребёнка
02.10.1872
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иосифович
Рождение ребёнка
12.06.1875
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иосифович
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно