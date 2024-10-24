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Матрена Осиповна

Место рождения

Луковищи, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

?.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Луковищи, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1867

Муж: Иван Иосифович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1868

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иосифович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1870

Дочь: Василисса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иосифович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1872

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иосифович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1875

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Иосифович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иосифович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Иосифович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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