Силин Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Силин Афанасий Петрович
Мать: Силина Агафия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Силина Акилина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Силина Акилина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно