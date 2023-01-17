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Силин Василий Афанасьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Силин Афанасий Петрович

Мать: Силина Агафия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Силина Акилина Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силина Акилина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Силина Акилина Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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