Силина Агафия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина Агафия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1847

Сын: Силин Захар Афанасьевич

Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Силин Селиверст Афанасьевич

Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Силин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Афанасий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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