Силина Агафия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1847
Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Силин Селиверст Афанасьевич
Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Силин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Силин Афанасий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно