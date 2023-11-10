Анна Петрова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1752
Муж: Влас Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Сын: Антон Власов
Отец ребёнка: Влас Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Родион Власов
Отец ребёнка: Влас Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Дочь: Васса Власова
Отец ребёнка: Влас Яковлев