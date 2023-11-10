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Анна Петрова

Место рождения

Замежничье, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1734 г.р.

Дети

Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1760 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Замежничье, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Около 1752

Муж: Влас Яковлев

Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Антон Власов

Отец ребёнка: Влас Яковлев

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Родион Власов

Отец ребёнка: Влас Яковлев

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Дочь: Васса Власова

Отец ребёнка: Влас Яковлев

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
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