Семенченко Антон Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1981
Рождение ребёнка
09.09.2006
Сын: Семенченко Глеб Антонович
Мать ребёнка: Разакова Эльвира Шамильевна
Рождение ребёнка
23.02.2009
Сын: Семенченко Матвей Антонович
Мать ребёнка: Разакова Эльвира Шамильевна
Рождение ребёнка
20.05.2014
Дочь: Семенченко Таисия Антоновна
Мать ребёнка: Разакова Эльвира Шамильевна
Развод
2022
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана