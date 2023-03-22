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Семенченко Антон Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1981

Отец: Семенченко Виктор Петрович

Мать: Семенченко Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
09.09.2006

Сын: Семенченко Глеб Антонович

Мать ребёнка: Разакова Эльвира Шамильевна

Рождение ребёнка
23.02.2009

Сын: Семенченко Матвей Антонович

Мать ребёнка: Разакова Эльвира Шамильевна

Рождение ребёнка
20.05.2014

Дочь: Семенченко Таисия Антоновна

Мать ребёнка: Разакова Эльвира Шамильевна

Развод
2022

Жена: Разакова Эльвира Шамильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разакова Эльвира Шамильевна

Развод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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