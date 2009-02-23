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Семенченко Матвей Антонович
Семенченко Матвей Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.2009
Пол
Мужской
Отец
Семенченко Антон Викторович
1981 г.р.
Мать
Разакова Эльвира Шамильевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2009
Отец:
Семенченко Антон Викторович
Мать:
Разакова Эльвира Шамильевна
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