Захарова (Саввина) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1936
Дата смерти03.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1936
Отец: Саввин Василий Николаевич
Мать: Лотова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1956
Сын: Захаров Валентин Егорович
Отец ребёнка: Захаров Егор Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1958
Отец ребёнка: Захаров Егор Дмитриевич
Смерть
03.11.2011