Захарова (Саввина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Саввина) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1936

Дата смерти

03.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1936

Отец: Саввин Василий Николаевич

Мать: Лотова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1956

Сын: Захаров Валентин Егорович

Отец ребёнка: Захаров Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.07.1958

Сын: Захаров Василий Егорович

Отец ребёнка: Захаров Егор Дмитриевич

Смерть
03.11.2011
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