Бобошин Ерофей Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобошин Ерофей Мартинов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1782

Жена: Бобошина Меланья Кирилова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бобошин Федор Ерофеев

Мать ребёнка: Бобошина Меланья Кирилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бобошин Андрей Ерофеев

Мать ребёнка: Бобошина Меланья Кирилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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