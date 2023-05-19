Бобошин Ерофей Мартинов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1782
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Бобошина Меланья Кирилова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Бобошина Меланья Кирилова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно