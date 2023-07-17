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Черниговский Алексей
Черниговский Алексей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
1930
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Черниговская) Валентина
1924 г.р.
(Черниговская) Вера
1928 г.р.
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1924
Дочь:
Валентина
Мать ребёнка:
Анастасия
Рождение ребёнка
1928
Дочь:
Вера
Мать ребёнка:
Анастасия
Смерть
1930
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