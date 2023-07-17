Черниговский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черниговский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1924

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Анастасия

Смерть
1930
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