Чельцов Антон Федоров
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Чельцов Федор Петров
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Чельцова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Чельцова Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Чельцова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Чельцова Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Чельцова Татьяна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно