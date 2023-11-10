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Чельцов Антон Федоров

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Чельцов Федор Петров

Мать: Чельцова Прасковья Борисова

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Чельцов Алексей Антонов

Мать ребёнка: Чельцова Татьяна Андреева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Чельцова Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Чельцова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Чельцова Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Чельцова Татьяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чельцова Татьяна Андреева

Смерть
Неизвестно
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