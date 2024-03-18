Вырубова Нина Владимировна 04.06.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Вырубова Нина Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.06.1921, Гурзуф, Ялта, Республика Крым

умерла 25.06.2007, Париж

Отец
Вырубов Владимир СергеевичНеизвестно г.р.
Мать
Вырубова (Ле-Дантю) Ирина ЛьвовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Князев Борис Алексеевич01.07.1900 г.р.
Игнатов Владимир ВасильевичНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1921

Отец: Вырубов Владимир Сергеевич

Мать: Вырубова (Ле-Дантю) Ирина Львовна

Гурзуф, Ялта, Республика Крым

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карьедо Аркадий

Гурзуф, Ялта, Республика Крым

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Владимир Васильевич

Гурзуф, Ялта, Республика Крым

Бракосочетание
Около 1925

Муж: Князев Борис Алексеевич

Гурзуф, Ялта, Республика Крым

Смерть
25.06.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.