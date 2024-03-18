Вырубова Нина Владимировна
женский, родилась 04.06.1921, Гурзуф, Ялта, Республика Крым
умерла 25.06.2007, Париж
ОтецВырубов Владимир СергеевичНеизвестно г.р.
МатьВырубова (Ле-Дантю) Ирина ЛьвовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Князев Борис Алексеевич01.07.1900 г.р.
Игнатов Владимир ВасильевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карьедо Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1925
Смерть
25.06.2007