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Шеляпин Никон Иванов

Место рождения

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шеляпин Иван Иванов

Мать: Шеляпина Парасковья Иванова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеляпина Лукея Михайлова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шеляпина Андрей Никонов

Мать ребёнка: Шеляпина Лукея Михайлова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шеляпин Ефим Никонов

Мать ребёнка: Шеляпина Лукея Михайлова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шеляпина Фотинья Никонова

Мать ребёнка: Шеляпина Лукея Михайлова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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