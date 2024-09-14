Шеляпин Никон Иванов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шеляпин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеляпина Лукея Михайлова
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Шеляпина Лукея Михайлова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шеляпин Ефим Никонов
Мать ребёнка: Шеляпина Лукея Михайлова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шеляпина Фотинья Никонова
Мать ребёнка: Шеляпина Лукея Михайлова
Смерть
Неизвестно