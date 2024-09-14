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Шеляпина Парасковья Иванова

Место рождения

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шеляпин Никон Иванов

Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шеляпин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шеляпин Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шеляпина Устинья Иванова

Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шеляпина Арина Иванова

Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шеляпина Елена Иванова

Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шеляпина Елена Иванова

Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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