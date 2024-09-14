Шеляпина Парасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеляпин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шеляпин Никон Иванов
Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шеляпина Устинья Иванова
Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шеляпина Арина Иванова
Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шеляпина Елена Иванова
Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шеляпина Елена Иванова
Отец ребёнка: Шеляпин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно