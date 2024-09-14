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Шеляпина Лукея Михайлова

Место рождения

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Никон Иванов

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шеляпина Андрей Никонов

Отец ребёнка: Шеляпин Никон Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шеляпин Ефим Никонов

Отец ребёнка: Шеляпин Никон Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шеляпина Фотинья Никонова

Отец ребёнка: Шеляпин Никон Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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