Шеляпина Лукея Михайлова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеляпин Никон Иванов
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Шеляпин Никон Иванов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шеляпин Ефим Никонов
Отец ребёнка: Шеляпин Никон Иванов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шеляпина Фотинья Никонова
Отец ребёнка: Шеляпин Никон Иванов
Смерть
Неизвестно